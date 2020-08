Politie Bredene-De Haan controleert op naleven social distance

De politie van Bredene-De Haan is gisteren voor het eerst dit seizoen moeten tussenbeide komen op het strand, voor het niet naleven van de social distance. Maar voor de rest zijn er, ondanks de drukte door het mooie weer, amper problemen te melden.

Iedere dag zet de politiezone Bredene-De Haan tien extra agenten in om de coronamaatregelen te controleren. Op de dijk gaat dat vooral over het dragen van het mondmasker.

De politie komt amper op het strand, behalve gisteren toen een bende jongelui even een loopje nam met de social distance. Die wordt vooral in de gaten gehouden door stewards.

Het is druk in De Haan, met dit weer zou het verbazen als dat niet zo is, maar de mensen gedragen zich gedisciplineerd. Ook de volgende dagen beloven nog druk te worden. De thermometer blijft nog een tijdje meer dan dertig graden aanduiden.