Politie bouwt controles af in Knokke-Heist

Door de versoepeling van de coronamaatregelen is controleren op dagtoerisme en tweedeverblijvers onmogelijk geworden, zegt de korpschef.



Knokke-Heist binnenrijden zonder geldige reden was bijna mission impossible de laatste weken. Sinds het verbod op niet-essentiële verplaatsingen heeft de zone al 850 pv’s opgemaakt. De politie blijft wel patrouilleren en ook de controles op de grens tussen België en Nederland gaan nog even door. Vanaf volgende maand zal je wellicht weer terrasjes kunnen doen in grensgemeente Sluis en dat zou het coronatoerisme naar Zeeland wel eens terug kunnen aanwakkeren.