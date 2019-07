Politie blust brand op camping en voorkomt erger

De politie van Bredene/De Haan werd vanochtend even na vijf uur opgeroepen voor een brand op Camping Park d’heule langs de Zandstraat in Bredene.

Daar had een tuinhuisje bij een caravan vuur gevat. Bij het aanrijden zagen de politiemensen vanuit de verte een zwarte rookpluim. Eens ter plaatse bleek ook een tweede tuinhuisje in brand te staan. De campinguitbater had er nog de gasflessen uitgehaald.

In afwachting van de komst van de brandweer en om te vermijden dat het vuur zou overslaan naar de caravans haalden de agenten grote poederblussers uit hun voertuigen om de brand te blussen. Ook enkele campingbewoners hielpen mee en ze konden het vuur onder controle krijgen.

De tuinhuisjes zijn door de brand compleet vernield. Door de hitte zijn de vier aanpalende stacaravans beschadigd. Maar ze zijn nog bewoonbaar.