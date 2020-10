Politie arresteert verdachte dievegge van unieke oldtimer

Een ploeg van de politiezone Mira heeft gisteren in Waregem een vrouw uit Deinze gearresteerd die verdacht wordt van diefstal van een oldtimer.

Alerte agenten merkten de Mercedes 300 SL Cabrio gisteren op die geseind stond als gestolen. Het voertuig is eigendom van een 64-jarige man uit Rumbeke. De oldtimer is 30 jaar oud en is een uniek exemplaar, ook al omwille zijn champagnekleur, en werd woensdag uit zijn garage gestolen. Het voertuig werd bestuurd door een 26 jarige vrouw uit Deinze. Zij werd gearresteerd voor verhoor. Het parket onderzoekt verder de omstandigheden van de diefstal. Het voertuig wordt na onderzoek door het labo van de federale politie door het parket vrijgegeven en mag dan terug naar de eigenaar.