Aan de Atakwamoskee in Kortrijk houdt de politie bij het vrijdaggebed een extra oogje in het zeil. Ze doet dat na de aanslagen in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland waarbij 50 moslims zijn omgekomen.

Door die aanslagen voelen moslims zich onveiliger. In overleg met de stad Kortrijk en de politie zijn daarom extra veiligheidsmaatregelen genomen. Tijdens het vrijdaggebed vanmiddag stonden er politiepatrouilles in de buurt van de moskee in de Stasegemstraat. De extra maatregelen zijn er voor minstens een maand. Ook in de buurt van moskeeën in andere steden is de waakzaamheid verhoogd.