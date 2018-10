Politicus stapt 180 km met 14.000 handgeschreven brieven

180 kilometer stappen om 14.000 Bredenaars een zelfgeschreven brief te bezorgen.

Dat is wat politicus Jacques Deroo (sp.a) uit Bredene doet om stemmen te winnen op 14 oktober. De OCMW-voorzitter en lijstduwer heeft 15 nachten en 13 dagen nodig gehad om voor iedereen een persoonlijke boodschap neer te pennen. Hij zweert al jaren bij dezelfde campagne en het loont, want niemand haalde ooit meer stemmen in Bredene dan Deroo. Ook tijdens de nacht stapt de politicus de straten door van brievenbus naar brievenbus. Tijdens het bussen ontmoet hij veel mensen. Ze klampen hem aan als ze iets willen.