Politicoloog Nicolas Bouteca: "Onervaren politici plots spreekbuis van Vlaams Belang"

Nieuw Vlaams belang kamerlid uit Zedelgem Dominiek Sneppe wordt streng teruggefloten door haar partijvoorzitter. “Haar communicatie was zeer knullig en daar zitten we erg mee verveeld. Ze houdt zich nu best aan de radiostilte”

Dat is de reactie van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op de controversiële uitspraken van zijn partijgenote Dominiek Sneppe-Spinnewijn uit Zedelgem. De vrouw, die net verkozen is tot kamerlid staat in het oog van de storm nadat ze in kranten en op de radio het homohuwelijk en vooral hun recht om kinderen te adopteren op de korrel nam.

Politicoloog Nicolas Bouteca verklaart waarom Sneppe van haar partij niet meer mag spreken: "Je hebt een partij met een enorme groei en met dus veel nieuwe onervaren politici die plots spreekbuis worden van een partij. En de partij ziet dat niet zo graag gebeuren. Het Vlaams Belang wou de laatste maanden een gematigder imago met gestroomlijnde communicatie en dat wordt moeilijk met mensen die graag hun gedacht zeggen zoals Sneppe."

Sneppe wordt straks kamerlid voor Vlaams Belang. Ze had meer dan 10.000 stemmen.