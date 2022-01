Politica vergelijkt Coronapas met Jodenster, "Om te kotsen," zegt andere politica

Kamerlid Catherine Fonck (cdH) is niet te spreken over een vergelijking die haar collega Dominiek Sneppe (Vlaams Belang) uit Zedelgem dinsdag maakte tussen de coronapas en de jodenster. "Om te kotsen," stelde Fonck.

De vergelijking komt niet geheel uit de lucht gevallen. De ster dook al op tijdens coronamanifestaties. Tijdens een minidebat in de Kamer over de coronabarometer haalde Vlaams Belang-parlementslid Sneppe ze ook aan, zeer tot onvrede van Fonck.

Het Franstalige Kamerlid had het over een totaal gebrek aan respect voor het lijden van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook voor de wetenschappelijke inzet van de vaccins, waarmee duizenden levens zijn gered. "Dit soort uitspraken moeten horen in de commissie Gezondheid, is om te kotsen", aldus Fonck.

"Net in de week waarin het parlement de Internationale Dag voor de Herdenking van de Holocaust in ere houdt, zijn dergelijke uitspraken des te pijnlijker", reageert N-VA-Kamerlid Michael Freilich. "Mijn eigen familie werd in Antwerpen en Brussel tijdens de oorlog gedwongen om een gele ster te dragen. Voor mij is dat een symbool van vervolging, rassenhaat en uiteindelijk genocide. Ik zou het dan ook waarderen dat we geen parallellen trekken en dat mevrouw Sneppe zich beter informeert."

