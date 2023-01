Polderdorp Dudzele en stad Brugge halen definitief slag thuis: geen nieuwe breekcentrale aan rand van dorp

De deputatie gaf Top-Mix in 2021 een vergunning voor een breekcentrale, aan de rand van Dudzele. Onder andere de buurt en de stad stapten naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Dit extra verkeer, stofhinder, andere uitstoten en lawaai zouden voor onaanvaardbare hinder zorgen wat we als stad niet konden aanvaarden”, zegt schepen voor ruimtelijke ordening Franky Demon.

Uiteindelijk vernietigde Vlaams minister Zuhal Demir de vergunning eind 2021, maar Top-Mix ging in beroep. Dat beroep is nu afgewezen. “Dit is een grote geruststelling voor onze Dudzeelse Polder en de inwoners. Ik hoop dat er nu een eind is gekomen aan dit verhaal”, zegt Demon.

