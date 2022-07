Polderbesturen met een dijkgraaf aan het hoofd houden zich bezig met het waterbeleid in een bepaalde regio. Een belangrijke opdracht, zeker in perioden van droogte en overstromingen. De polderbesturen willen dat hun expertise behouden blijft en willen een werking naar Nederlands model, per bekken of waterloop. De Vlaamse overheid benadrukt dat nog niets is beslist. De gesprekken zijn bezig en pas in het najaar valt de beslissing.