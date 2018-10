Poging tot doodslag brengt ex-Vlaams Belanger voor rechter

Steve Vanneste, ex-gemeenteraadslid voor N-VA en later Vlaams Belang in Kortrijk, moet zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor poging tot doodslag. Eerder werd hij al naar de correctionele rechtbank doorverwezen voor racisme.

De feiten gebeurden in Ieper. Op café ontstond er een ruzie tussen Vanneste en een jongeman. Nadat beiden het café verlieten, probeerde Vanneste de man meermaals met zijn bestelwagen omver te rijden. Bewakingscamera's registreerden het incident. De andere betrokkene moet zich verantwoorden voor slagen en verwondingen.

Vanneste is niet aan zijn proefstuk toe. Hij begin september opgepakt door de politie van Ieper nadat hij zich na een ongeval bijzonder agressief had gedragen. Hij maakte ook racistische opmerkingen tegenover een agent en testte positief voor alcohol en drugs. Voor deze feiten moet hij al voor de strafrechter verschijnen. Enkele weken daarvoor circuleerde een filmpje op sociale media waarin Vanneste, duidelijk onder invloed, de uitbater van een nachtwinkel in Marke de huid vol schold.