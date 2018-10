Poging doodslag brengt ex-Vlaams Belanger voor rechter

Steve Vanneste, ex-gemeenteraadslid voor N-VA en later Vlaams Belang in Kortrijk, moet zich voor de correctionele rechter verantwoorden voor poging tot doodslag.

De feiten dateren van halfweg september. Na een poging tot aanrijding in Ieper pleegde Vanneste vluchtmisdrijf. Hij was onder invloed en liet zich verbaal erg beledigend en racistisch uit tegenover de politie. Vanneste stond op dat moment nog op de 15e plaats voor Vlaams Belang in Kortrijk, maar de partij besliste na die feiten hem te schrappen van de kieslijst en ook uit de partij te zetten.

Het was niet het eerste incident waarbij Vanneste recent het boekje te buiten ging. Begin augustus liet hij zich al erg racistisch uit tegenover enkele uitbaters van een nachtwinkel. Zijn uitspraken werden toen gefilmd en op sociale media gepost. Vanneste moet zich nu verantwoorden voor poging tot doodslag. Een andere betrokkene komt ook voor de correctionele rechter voor slagen en verwondingen.