Poezië in het straatbeeld dankzij Gedichtendag

Je hebt het misschien al gemerkt. In verschillende gemeenten staan gedichten op de ramen geschreven. Een leuk en toegankelijk initiatief om poëzie in de kijker te zetten op Gedichtendag.

De bibliotheek van Zwevegem doet voor het eerst mee aan het project 'weesgedichten' en het is - met zijn 50 gedichten - een onverhoopt succes.

In de bibliotheek loopt het nochtans niet storm voor poëzie. Thea Libbrecht, bibliotheek Zwevegem: "Het is een select publiek die die bundels ontleent, maar we merken nu dat het wel iets is wat heel wat mensen aanspreekt. Ik vind Gedichtendag een heel mooi initiatief. Je bereikt nu andere mensen, ook mensen die niet naar de bib komen. Hopelijk is dat goed voor onze collectie en zullen de bundels nu meer uitgeleend worden."

Er is voor elk wat wils, gedichten voor kinderen en volwassenen, makkelijke en minder toegankelijke verzen. "We hebben er een paar geplaatst die wat moeilijker leken, maar als je ze een paar keer leest, vind je ze op den duur heel mooi. Je leert ze appreciëren door ze veel te lezen."

Er is ook een audiotour langs de 50 gedichten in Zwevegem.