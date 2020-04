Poetshulpen gaan weer aan de slag

Ze zijn beschermd met gezichtsmaskers, veiligheidsbrillen en handschoenen om hun werk in alle veiligheid te kunnen uitvoeren. “Een proper huis geeft onze klanten rust en een fijn gevoel”, vertelt poetshulp Els De Witte. “Weer een bekend gezicht zien of eindelijk die pot confituur uit de hoogste kast kunnen pakken, is vandaag minstens zo belangrijk voor onze klanten, zeker voor wie geen familie in de buurt heeft.”

Eén op drie klanten antwoordt positief

Om de heropstart van de gestopte poetshulpen goed voor te bereiden, bracht Triamant Comfy ook de vraag van klanten in kaart. Het dienstenchequebedrijf contacteerde alle klanten waar de poetshulp was onderbroken. "Goed één op de drie klanten antwoordde positief op de vraag of ze de poetshulp wilden hervatten, weliswaar met de nodige beschermingsmiddelen. Vooral oudere mensen en mensen uit essentiële beroepen gaan in op de heropstart. Een aantal gezinnen met kinderen en thuiswerkende ouders zagen de terugkomst van hun poetshulp momenteel nog niet zitten", zegt Bart Baert van Triamant Comfy.