'Poes' ontrafelt de mysterieuze relatie tussen mens en kat

“Poes, hoe de kat de mens vangt.” Dat is de nieuwe tentoonstelling die morgen opent in Yper Museum. Katten zijn enorm populair en de tentoonstelling verdiept zich in de relatie tussen mensen en katten, in de tijd in de verschillende culturen.

Katten hebben altijd de menselijk verbeelding geprikkeld: het bijgeloof dat de kat de duivel belichaamt, levende katten die van de Ieperse Halletoren geworpen worden of de kat die aanbeden wordt als een godheid. Sandrin Coorevits, Directeur Yper Museum:"Katten werd in verschillende culturen als goden aanbeden. We hebben hier bijvoorbeeld een precolumbiaans beeld, klauwen van een kat uit Afrika, een Indisch kattenmasker."

Ieper kreeg de medewerking van heel wat andere musea die historische kunstwerken voor deze tentoonstelling in bruikleen gaven, werken van David Teniers de Oude en Roger Raveel. Er wordt ook een authentiek werk van Goya wordt voor het eerst aan het publiek getoond. De kast als muze voor bekende kunstenaars. Sandrin Coorevits, Directeur Yper Museum: "Wij hebben een zoektocht gedaan naar werken die daar heel representatief voor zijn. We hebben een heel mooi werk van Fabre, Steve Desmedt. Raveel komt erin voor. Ook modegravures, fotografie. En natuurlijk de allerbelangrijkste, Henriette Romer Knip, de bekendste schilderes van kattenkunst. Dat zorgt ervoor dat we een heel mooi overzicht van de kunstgeschiedenis kunnen brengen."

“Poes, hoe de kat de mens vangt” loopt vanaf morgen tot 16 januari in Yper Museum.