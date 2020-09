Poelkapeo-lle heeft voortaan een bibpunt. Dat is onbemand, maar je kan er wel uitlenen, inleveren of een boek verlengen.

Het nieuwe bibpunt in Poelkapelle zit voortaan in de Nieuwplaats, bij de buitenschoolse kinderopvang. Er is een selectie aan boeken en dvd's aanwezig. Als daar iets niet beschikbaar iskan het worden overgebracht vanuit de bib in Langemark.

Leden van de bibliotheek van Langemark zijn automatisch ook lid van het bibpunt in Poelkapelle.