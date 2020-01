De verdachte poederbrief die vloerbekledingsfabrikant IVC in Avelgem kreeg toegestuurd, is onschadelijk. Dat laat het parket weten

"Intussen bevestigden zowel DOVO als de civiele bescherming dat het poeder in de brief onschadelijk is", zegt het parket. "Er zal nu verder onderzoek gebeuren om de afzender van de brief te trachten identificeren."

Gisteren kreeg IVC een verdachte enveloppe met wit poeder. Ontmijningsdienst DOVO en de civiele bescherming kwamen ter plaatse voor het onderzoek. Het zou om boorzuur gaan. Boorzuur is niet schadelijk en vrij te verkrijgen bij de apotheek.

