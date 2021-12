Podiumkunstenaars vrezen weer voor het ergste

Morgen beslist het Overlegcomité over nieuwe verstrengde maatregelen, maar de gemeente Koksijde schrapt zelf alle culturele binnenevenementen voor dit jaar. Het Brugs Concertgebouw wacht af. Vanavond gaat daar December Dance van start, het festival van hedendaagse dans.

"Het is een zwalpend beleid. Dit is toch wel wat leeft in de sector. Het is zo dat we al vaak in korte termijn aanpassingen geduwd zijn. We zijn flexibel. We hebben veerkracht getoond, maar nu wordt het wel heel erg op de proef gesteld, " zegt Catherine Van Eeckhoutte, directeur Concertgebouw Brugge

De Oostendse choreografe Cindy Van Acker opent vanavond de jaarlijkse hoogmis van de dans op het podium van het Concertgebouw in Brugge. Maar dat December Dance tot 12 december helemaal doorgaat is onwaarschijnlijk. Allicht draait het uit op een financieel debacle.

De podiumkunstensector dreigt morgenochtend alweer heel zwaar getroffen te worden, maar ze willen wel meewerken aan uitgebalanceerde maatregelen.