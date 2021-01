Poëzie tijdens het nieuws op Gedichtendag? Dat mag!

Het is de laatste donderdag van januari en dat betekent dat het net als de voorbije jaren 'Gedichtendag' is. Nieuwsanker Karl Vandenberghe leest alvast een stukje poëzie voor tijdens het middagnieuws.

Een gevarieerd aanbod staat op het programma, gaande van gedichtenwedstrijden tot poëziewandelingen en -workshops. Het Poëziegeschenk dit jaar, dat verkrijgbaar is in de deelnemende boekhandels, is in overeenstemming met het centrale thema een samenwerking van het Belgisch-Nederlandse duo Maud Vanhauwaert en Rodaan Al Galidi.

De Poëzieweek, die gecoördineerd wordt door het Poëziecentrum, duurt nog tot en met woensdag 3 februari. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op de website van de Poëzieweek.