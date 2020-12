Plopsaqua heropent deel van zwembad

Het Overlegcomité besliste afgelopen vrijdag dat de zwembaden opnieuw de deuren mogen openen, met uitzondering van de subtropische zwemcomplexen. Het Plopsaquagedeelte met glijbanen, de Wild River en het golfslagbad, blijft dan ook dicht.

Alleen het 25-meterbad met 4 banen gaat woensdag terug open. "Per baan zullen we 2 personen toelaten. Dat betekent dat we per uur slechts 8 personen ontvangen. Op die manier moet de veiligheid voor elke bezoeker gegarandeerd worden.", aldus Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group.

"Voorlopig openen we dagelijks van 16 tot 20 uur, maar als we zien dat dit snel volzet geraakt, kunnen we extra shifts openzetten. Het spreekt voor zich dat we met dit initiatief geen winst maken, maar we willen op die manier iedereen voor een aangepast tarief stimuleren om te blijven bewegen tijdens deze bizarre tijden.", besluit Van den Kerkhof.

Om het park coronaproof te kunnen exploiteren, blijven alle voorgaande maatregelen gelden. Zo moet elke bezoeker verplicht op voorhand zijn of haar bezoek online reserveren, worden er overal markeringen gemaakt om de social distancing te garanderen en zijn er voldoende ontsmettingspunten voorzien. Ook geldt er een mondmaskerplicht vanaf de parking tot in de kleedkamers.