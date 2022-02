Plopsaland en VDAB organiseren samen opleiding

De opleiding leidt mensen op tot 'polyvalent medewerker horeca'. Daarmee wil het pretpark het personeelstekort bij Plopsaland verhelpen. VDAB kwam met het idee, na de steeds weerkerende berichten over het gebrek aan werknemers.

"De VDAB voorziet in docenten, terwijl Plopsa instaat voor de logistiek en het materiaal", zegt Chelsea Vanhullebusch van Plopsaland. "Het gaat om een opleiding van acht dagen bij Plopsaland zelf. Deelnemers leren bijvoorbeeld hoe ze een tafel moeten dekken en bereidingen moeten maken, maar ook onder meer verkooptechnieken. Op het einde krijgen ze een attest."

"De ultieme manier"

"Het is wel de bedoeling om de opleiding in bepaalde seizoenen te herhalen", zegt Vanhullebusch. Bovendien bekijken Plopsa en de VDAB of ze in de toekomst ook een mobiele opleiding voor pretparkmedewerker kunnen organiseren. Mobiele opleidingen zijn "de ultieme manier om geschikte medewerkers te vinden voor specifieke, technische profielen waarvoor geen gerichte opleiding bestaat", zegt Johan Van Hecke, van VDAB. "Doordat de kandidaten helemaal klaar zijn voor de job, houden ze het ook langer vol."

