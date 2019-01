Plopsaland De Panne zoekt 3.000 werknemers

Plopsaland zoekt meer dan 3.000 werknemers - vooral jobstudenten en seizoensmedewerkers - voor het pretpark Plopsaland en waterpark Plopsaqua in De Panne. Een groot deel daarvan zal uit het noorden van Frankrijk komen.

De parken, onderdeel van Studio 100, organiseren op 6 en 7 februari jobdagen. Het bedrijf is op zoek naar meer dan 3.000 werknemers. Begin april start immers het seizoen, en dat loopt tot begin januari.

Het gaat overwegend om jobstudenten en seizoensmedewerkers, vooral voor Plopsaland. Dat zijn er een stuk meer dan het vorige seizoen, toen het park ruim 2.000 seizoensmedewerkers en jobstudenten zocht. "Dit jaar organiseren we meer evenementen, vandaar dat we meer volk zoeken", klinkt het in De Panne.

Het gaat om zo'n 250 seizoensmedewerkers en 2.750 jobstudenten. Die komen de circa 170 vaste medewerkers van Plopsa De Panne versterken. Het pretpark kijkt bij die recrutering ook naar Noord-Frankrijk, gezien de ligging van het park en de krappe West-Vlaamse arbeidsmarkt. De Franse werknemers krijgen een "intensieve taalcursus" Nederlands. Zowat 15 procent van de medewerkers tijdens het seizoen komt uit Noord-Frankrijk.

De vacatures gaan van restaurant- en kassamedewerkers tot attractiebedieners en animatoren.