Plopsa werkt aan plan om pretparken te heropenen

Langer open en koorts controleren

De Plopsa-groep wil langere dagen open zijn om zo het aantal bezoekers te spreiden en zou bij elke bezoeker nagaan of die koorts heeft. Het is de Nationale Veiligheidsraad die kan beslissen of de pretparken opengaan.

"Het belangrijkste blijft veiligheid en gezondheid", zegt CEO Steve Van den Kerkhof. "Maar we kijken wel al naar landen als China om te zien hoe we die opening in goede banen moeten leiden." De focus zou daarbij liggen op het spreiden van bezoekers. "We willen enkele uren langer openblijven, zodat we bezoekers kunnen spreiden.

Lagere capaciteit voor social distancing

Ook moet de capaciteit dalen, zodat social distancing kan worden toegepast." Plopsa zou bezoekers verdelen over een ochtend- en avondshift. Verder wil het park attracties ontsmetten, shows vermijden en ook de medewerkers in animatiepakken zullen verdwijnen.