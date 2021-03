Ploegvoorstelling E3 live op Focus & WTV

Wielerwedstrijd E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke heeft een online alternatief klaar voor de ploegenvoorstelling en de podiumceremonie van de deelnemende renners en hun ploeg.

De organisatie zal op 26 maart de ploegenvoorstelling uitzenden via Focus en WTV en streamen via onder meer de website van Focus en WTV. Daarnaast komt een aparte website online, waar de muziek die de deejay aan het podium gaat draaien ook te horen is.

Dancefestival van de wielerwereld

"Onze ploegvoorstelling herleiden tot een saai iets, dat ligt niet in onze aard. Daarom introduceren we een wervelende podiumshow waarbij ook de jeugd betrokken wordt. Noem het gerust het grootste dancefestival van de wielerwereld", zegt organisator Jacques Coussens.

Daarna komen er ook updates online over het wedstrijdverloop, en supporters zullen er kunnen reageren en foto’s uploaden van hoe zij naar de koers kijken. Na de wedstrijd is ook de podiumceremonie online te volgen.