Pleziervaartuigen geblokkeerd door gebrek aan brandstof

In de jachthaven van Blankenberge zitten zowat 1.000 zeil- en motorbootjes al weken vast omdat ze niet meer kunnen tanken in de havengeul.

Het ponton van het tankstation daar werd bij stormweer beschadigd door een sleepboot en nu kunnen de eigenaren van de vaartuigen niet meer tanken en dat aan de start van het topseizoen. Daarvoor zijn ze aangewezen op Zeebrugge en Nieuwpoort.

Maar Zeebrugge is een zeer moeilijke opdracht. Dat is een beroepshaven en het is allesbehalve makkelijk om daar met een klein bootje binnen te varen

“Dagelijks komen de eigenaars van de boten me vragen wanneer deze situatie zal opgelost zijn”, zegt Jurgen Bogaert, de directeur van de Vlaamse Vereniging voor Watersport Blankenberge. Marc Royaux, eigenaar van de motorboot Sunrise, heeft havenschepen Herpoel gevraagd om te bemiddelen, maar blijkbaar is er een verzekeringsgeschil tussen de eigenaar en concessiehouder van de tankinfrastructuur en de rederij.

Vervangponton

Schepen Herpoel: “We zijn ons wel degelijk bewust van de problematiek en ik ben blij te kunnen mededelen dat het Agentschap voor Maritieme Dienst & Kust binnen zeer afzienbare tijd een vervangponton ter beschikking zal stellen. Dat dit zo vlug mogelijk moet gebeuren is zo klaar als een klontje want met het toeristisch zomerseizoen voor de deur moeten we deze essentiële service wel degelijk snel opnieuw kunnen aanbieden.”