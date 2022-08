Pleziervaart vanaf maandag niet meer mogelijk op deel van waterwegen

Vanaf maandag is de pleziervaart niet meer mogelijk op waterwegen met zeer weinig of geen beroepsvaart. Pleziervaartuigen zullen immers enkel nog samen met schepen van de beroepsvaart door de sluizen kunnen, zo meldt waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg vrijdag.

Concreet zullen op het kanaal Ieper-IJzer helemaal geen plezierboten meer kunnen varen.

De beslissing viel donderdag na het overleg van de droogtecommissie. Ze gaat maandag in, zodat plezierboten nog tot zondag geschut worden aan de sluizen, volgens de reeds geldende beperkingen, om indien nodig de thuisjachthaven te bereiken.

De waterbesparende maatregel is ingegeven door de aanhoudende droogte en warmte in de zomer en het droge voorjaar. Daardoor is de waterafvoer van de Vlaamse waterwegen zeer laag. De neerslag van de voorbije dagen en de nog verwachte regenval zal geen zoden aan de dijk zetten voor een voldoende herstel van de watervoorraden, aldus de waterwegbeheerder.

Omdat er geen beroepsvaart is, zullen plezierboten niet meer geschut worden aan of op de Gravensluis (kanaal Plassendale-Nieuwpoort), het Kanaal Bossuit-Kortrijk (sluis 9-10-11), het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke en het Kanaal Ieper-IJzer.