Plek nodig om te blokken? Hier kan het!

Tijdens de blokperiode hebben studenten vaak de nood om samen met anderen te studeren. Verschillende gemeenten en steden bieden hun een plekje aan:

(Lijst wordt verder aangevuld)

Vanaf maandag 20 december tot vrijdag 4 februari kan je in de polyvalente zaal van Bibliotheek Tielt terecht. De bib voorziet acht rustige studieplekken van maandag tot vrijdag, telkens van 9u00 tot 19u30. Op 24 en 31 december is de bib gesloten.Tijdens het studeren is het dragen van een mondmasker verplicht. Reserveer vooraf je plekje.

In Langemark-Poelkapelle kunnen de studenten terecht vanaf zaterdag 18 december in OC Den Tap. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Het blokkot is er beschikbaar tot en met 30 januari, uitgezonderd op kerstdag 25 december en nieuwjaarsdag 1 januari.

Samen studeren in Heuvelland kan vanaf woensdag 22 december tot en met zondag 9 januari in OC De Galoye in Loker. Bij aankomst moet telkens de aanwezigheidslijst ingevuld worden.

Studenten in Poperinge kunnen vanaf vrijdag 24 december terecht op 5 locaties: CC Ghybe, dienstencentrum Deken De Bolaan, het stadhuis en de Vroonhofsite in Poperinge en het chirolokaal in Reningelst. Inschrijven is verpicht en kan vanaf zaterdag 18 december. Er zijn 122 plaatsen, waarvan 30 zonder WiFi. Alle locaties zijn dagelijks open van 8 tot 22 uur. Op 24, 25 en 31 december en 1 januari is dat van 8 tot 18 uur.

In Ieper kunnen blokkende studenten vanaf nu terecht in het Vleeshuis. De deuren blijven zeker open tot en met woensdag 20 januari, telkens van 8 tot 20 uur. Op 24 december en 31 december sluit het blokcentrum om 17 uur en op 25 december en 1 januari blijft het volledig dicht. Inschrijven is dit jaar verplicht en kan bij de jeugddienst via tel. 057 239 560.

In Roeselare kunnen studenten terecht in ARhus De Munt of Trax van 22 december t.e.m. 26 januari, van maandag tot vrijdag van 8u tot 19u. Uitgezonderd: op zaterdagen, zondagen en enkele uitzonderlijke dagen (24/12, 25/12,31/12 en 1/01). Reserveren is verplicht.

Studenten in Beernem kunnen blokken in de vergaderzalen van sporthal Drogenbrood. In Oedelem kunnen ze terecht in het Schepenhuys.

In Brugge zijn er 500 plaatsen waar je samen kan studeren. Dat kan in de leeszaal van hoofdbibliotheek De Biekorf of The Student Village. Maar er zijn ook 50 plekjes in de supporterskantine van het Jan Breydelstadion, voor de blauw-zwart-fans.

In Hooglede wordt Zaal ’t Hoge ingeschakeld, waar er voldoende ruimte is om tien studenten per dag plaats te geven. In Gits kunnen vijf studenten terecht in zaal Portiek op de markt. De bloklocaties zijn open van 13 december tot 7 januari, met uitzondering van de feestdagen. Beide bloklocaties zijn open van 9 tot 18 uur. In Hooglede kan dat enkel op weekdagen, in Gits ook op zaterdag.

In de Sceure in Vleteren, op de tweede verdieping wordt Bloksquare georganiseerd. Er is plaats voor tien studenten, tot eind januari. Op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag van 8 uur tot 22 uur. Op woensdag van 8 uur tot 15.30 uur. Op zaterdag pas vanaf 14.30 uur tot 22 uur. Tussen 24 december en 11 januari kan het lokaal ook op woensdag en zaterdag van 8 uur tot 22 uur gebruikt worden. Inschrijven is wekelijks verplicht.

Voor Oostkampse en Ruddervoordse studenten worden twee alternatieve plaatsen voorzien: Dominiek Savio en JOC Den Artisjoc. De lokalen van het speelplein en het jeugdhuis worden van 18 december tot en met 4 februari geopend, elke dag van 8.30 tot 19.30 uur. Op 25 december en 1 januari zijn beide locaties wel gesloten. Op 24 en 31 december zijn ze slechts open tot 16.30 uur.

In de voormalige gemeentehuizen van Staden, Westrozebeke en Oostnieuwkerke kan je pas studeren van 3 januari tot en met 28 januari. Op voorhand inschrijven is verplicht.

Vanaf 15 december tot en met eind januari opent de leeszaal in Bibliotheek Wielsbeke - BIBOX bijna dagelijks de deuren voor hogeschool- en uniefstudenten. Inschrijven kan hier.

Dit semester organiseert de jeugddienst van Menen opnieuw een blokkot voor studenten in de oude tabaksfabriek. Deze keer zal dit zijn van maandag 20 december 2021 tot en met vrijdag 28 januari 2022, elke dag van 8 uur tot 22 uur.

De gemeente Jabbeke stelt het Vrijetijdscentrum weer ter beschikking van studenten die de komende weken in stilte willen studeren. De plaatsen zijn wel beperkt. Elke weekdag van 10 tot 18 uur, met uitzondering van wettelijke feestdagen of sluitingsdagen.

In Wingene en Zwevezele kunnen studenten blokken in de Tuimelaar, de Feniks, De Wissel of het Damberd. Inschrijven is verplicht, vol is vol.