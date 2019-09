Pleidooi voor beter toegankelijk openbaar vervoer

"Veeg uw gat niet aan onze grote boodschap." Dat is de titel van een nieuwe campagne van de Vereniging voor personen met een handicap. Ze willen een lans breken voor beter toegankelijk openbaar vervoer.

Met een rolstoel op de bus, de trein of de tram is volgens de vereniging nog steeds te complex. Slechts 1 op 10 bushaltes is aangepast voor rolwagens. En de reservatieplicht wanneer iemand met een rolwagen op de trein de tram en de bus wil, moet afgeschaft worden, zegt de vereniging bij het begin van de week van de mobiliteit.

Lien Deblaere, Vereniging voor personen met een handicap: "Maar één op de tien Vlaamse bus- en tramhaltes is zonder bijkomende hulp toegankelijk voor personen met een motorische handicap. Maar één op de twintig haltes is toegankelijk voor personen met een visuele handicap. Op de meeste andere haltes moet je 24 uur op voorhand reserveren. Zo krijg je als persoon met een handicap niet de noodzakelijke kansen. Kansen om je sociaal netwerk uit te bouwen, maar ook kansen op opleiding én werk."