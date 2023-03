Plastic rapen tijdens Eneco Clean Beach Cup in Blankenberge

De plastic afvalproblematiek aan de kustlijn is niet nieuw, maar helaas nog steeds brandend actueel: “Zolang het nodig is, blijven we opruimen”, zegt Sven Fransen, surfer en bezieler van het initiatief. Blankenberge is de hoofdlocatie voor de 14e editie van de ondertussen grootste strand clean-up van de Lage Landen, en zelfs van Europa.

Vandaag kon iedereen vanaf 13u zijn steentje bijdragen op 26 kustlocaties in België en Nederland. In topjaren haalden meer dan 7.500 vrijwilligers op 1 dag tijd meer dan 5 ton afval op, waaronder het grootste deel plastic.

Het plastic afval is niet alleen vuil en onaangenaam, maar ook bijzonder schadelijk voor de biodiversiteit: vissen, zeevogels en zeedieren hebben steeds vaker plastic in hun lijf of geraken erin verstrikt, koraalriffen en onderwaterplanten geraken verstopt en sterven af. ​

Dit jaar versterkt Sea Life Blankenberge het initiatief en beloont het deelnemers met een kortingsactie op de ticketprijs. Naast een dierenpark, is Sea Life ook een opvangcentrum voor gestrande zeehonden, die vaak ziek werden omwille van het plastic afval in de Noordzee. Billy is daar één van. Hij wordt sinds eind januari verzorgd door het SOS Rescue Team van Sea Life. Als hij voldoende herstelt, wordt hij tijdens het slotmoment van Eneco Clean Beach Cup hopelijk opnieuw vrijgelaten.

Ieder jaar spoelen er aan de Belgische kust tientallen zieke zeehondjes aan. Vaak jonge pups die ziek of gewond zijn, door het afval of plastic in de Noordzee. Gescheiden van hun moeder hebben deze dieren weinig overlevingskans. Het SOS Rescue Team van Sea Life Blankenberge vangt deze gestrande zeehondjes op en verzorgt ze in het eigen zeehondenopvangcentrum. Na drie tot vier maanden intensieve verzorging worden de opgevangen zeehonden weer vrijgelaten.

Omstreeks 18u worden het aantal deelnemers en het aantal ton opgehaald afval bekend gemaakt tijdens het slotmoment in Blankenberge. Als het herstel van zeehond Billy goed verloopt de komende maanden, wordt hij hopelijk vrijgelaten in het bijzijn van alle vrijwilligers. ​