Plasschaert blikt vooruit op de Spelen

Storm Odette is zelfs voor olympische zeilerster Emma Plasschaert van het goede te veel. Emma Plasschaert had afgelopen weekend dus alle tijd om haar prijs van sportvrouw en titel van sportambassadrice van de stad Oostende in ontvangst te nemen.

Emma Plasschaert is maar wat trots op haar verkiezing tot Sportvrouw en als individuele sportambassadrice van de stad Oostende. Al is de zeilster minstens even blij om opnieuw wedstrijden te varen.

Met vertrouwen naar het EK

De ex-wereldkampioene heeft naar eigen zeggen dit jaar al veel te veel vrije tijd gehad om goed te zijn, maar met de Kieler Woche is het seizoen nu echt begonnen. Een mooie vierde plaats daar bezorgde Plasschaert het nodige vertrouwen voor het EK in Polen begin oktober, en voor de Spelen in Tokyo.

Wij zochten Emma Plasschaert op in ‘haar’ Oostende en blikten samen met haar vooruit op de toekomst.