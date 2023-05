Plasje op de middenstip van rivaal GL Ruiselede: KFC Doomkerke excuseert zich voor spelers

KFC Doomkerke ging dit weekend in de finalematch van de eindronde winnen bij Avelgem met 0-1. De ploeg was dus in feeststemming en stopte bij het terugkeren bij de buren van Groene Leeuwen Ruiselede voor een foto bij hun rivaal, die ook in vierde provinciale C speelt. Maar enkele spelers gingen tot bij de middenstip en gingen er op plassen. Beelden daarvan gaan rond op sociale media.

De voorzitter van KFC Doomkerke heeft de betrokken spelers aangesproken, en ook zijn excuses aangeboden bij de mensen van Ruiselede. Het is nog niet duidelijk of Ruiselede klacht zal indienen.