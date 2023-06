Plannen voor zonnepanelenpark in Lauwe worden maar lauw onthaald

Weinig positieve reacties over de plannen voor een zonnepanelenpark in Lauwe. Woonmaatschappij Impuls Menen-Wervik heeft daar een vergunning voor aangevraagd. Het gaat om een terrein van 4 hectare met duizenden zonnepanelen.

Het park moet stroom opwekken voor een equivalent van 4.000 gezinnen. De woonmaatschappij realiseert het project om de energierekening van sociale huurders te drukken. Sonny Ghesquière, Woonmaatschappij Impuls: "Wij willen het ook open trekken naar de buurt en willen ook een stuk van die energie terug geven aan de buurt."

Maar de grond ligt in een woonwijk en heel wat buurtbewoners zijn verontrust. Op een infovergadering kwam er een spervuur van vragen en kritiek. Veel mensen willen vooral meer groen. "De ene zegt: “Oké, zet een bos op die grond. Dat is ook goed voor de natuur. Dat klopt. Maar de huurder en de buurt heeft daar minder aan, voelt dat minder in zijn portemonnee. En we willen iets doen dat de mensen gaan voelen in hun portemonnee."

Veel buurtbewoners vrezen ook overlast bij de aanleg van het park, de werkzaamheden en de vele vrachtwagens die aanrijden met onderdelen. De Woonmaatschappij blijft verder met de buurt overleggen om een groter draagvlak voor het zonnepark te creëren.