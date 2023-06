Plannen voor warmtenet in Wielsbeke

Een duizendtal Wielsbeekse gezinnen, het zwembad en enkele publieke gebouwen zouden hierop kunnen aansluiten, waardoor ze jaarlijks fors besparen op hun energiefactuur en heel wat minder CO2 uitstoten.

Burgemeester Jan Stevens (CD&V), Fluvius, A&U Energie en projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt ondertekenden deze middag de intentieverklaring, waardoor het onderzoek kan starten.

Klimaatdoelstellingen

A&U Energie uit de Breestraat, die met zijn groene energiecentrale al drie jaar de West-Vlaamse bedrijven Unilin en Agristo van 100% groene energie voorziet, wil de productiewarmte afkomstig van de verbranding van houtafval nu ook via een groot warmtenet delen met het centrum van Wielsbeke. Het warmtenet zal waarschijnlijk worden gevoed met warmte die ongeveer een temperatuur van 90 graden zal hebben. Steven Vandenbulcke, Plant Manager bij A&U Energie: "Na de industriële stoomtoepassingen van onze groene warmte bij Unilin en Agristo, is er nog voldoende energie aanwezig in het warme water om nuttig te kunnen toepassen in een warmtenet. Dankzij dit warmtenet en met onze groene warmte kunnen we zo Wielsbeke verduurzamen. We zijn heel trots dat we aan dit project kunnen meewerken.”

(lees verder onder de foto)

“Dit warmtenet biedt een unieke kans om als gemeente de opgelegde klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook onze inwoners moeten op termijn kunnen gebruik maken van deze energiebron vlakbij hun deur.” - Jan Stevens, burgemeester Wielsbeke