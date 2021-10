Plannen voor nieuwe school op hippodroomsite in Kuurne

De twee scholen Pienter en Wijzer krijgen zo over twee jaar een moderne nieuwbouw voor 300 leerlingen.

Nu is het nog een braakliggend terrein van 10.000 vierkante meter, maar midden volgend jaar starten de werken voor 1 nieuwe gemeentelijke school. Een investering van 8 miljoen euro waarvan Kuurne de helft zelf betaalt. Het ontwerp voorziet open en modulaire ruimtes en geen klassieke klaslokalen.

"Geen klassieke school"

"Het is zo dat het team van leerkrachten en directie kiest voor een nieuwe vorm van onderwijs", zegt burgemeester van Kuurne Francis Benoit.

"Die wordt toegepast in de twee scholen en dat is veel efficiënter in één gebouw. Leerlingen leren van elkaar, van de omgeving en van de leerkrachten. We zullen kleine en grote ruimtes hebben. Het wordt geen klassieke school, maar een school met bijvoorbeeld ook een aula in. Het is een school volledig op maat van het kind."

De huidige school Pienter gebruikt al meer dan dertig jaar klascontainers. Beide basisscholen zijn ook erg verouderd. Op de hippodroomsite zal bovendien meer leven zijn.

"We gaan niet alleen een school bouwen", zegt de burgemeester. "Er komt ook een sporthal bij en hier vlakbij ligt ook de Kubox voor cultuur. We hebben ook de renbaan. We zijn bezig met de ontwikkeling van het bike-park. Laat ons dus zeggen dat de site aan de Kattenstraat een nieuw hart wordt van ons centrum."