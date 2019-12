Plannen voor drie windmolens in Kaaskerke

In Kaaskerke bij Diksmuide komen er wellicht drie windmolens bij in de omgeving van de oude barrière langs de spoorweg.

De windmolens zijn een plan van exploitanten BeauVent en Elicio. Ze zouden elektriciteit opwekken voor bijna vijfduizend gezinnen. Twee jaar geleden is al eens een plan ingediend met molens van 150 meter hoog. Defensie maakte toen bezwaar. "Dat is een beperking voor de militairen van Koksijde, een oefenzone om te vliegen," zegt Niko Deprez van Beauvent. "Daarom gaan we indienen op 120 meter. Dat zijn dezelfde turbines zoals in Gistel."

Vrees voor slagschaduw

Lager dus en met iets minder rendement maar wel nog altijd rendabel in dit open windrijk gebied naast de spoorweg en het industriegebied. Enkele mensen die daar wonen zijn niet zo enthousiast, en vrezen lawaaihinder, en slagschaduw. Maar: "Dit project is getoetst aan alle aspecten van geluid en slagschaduw. We kunnen hier voldoen aan alle geldige normen," zegt Jan Vercauteren van Elicio.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 27 december. Daarna kan de stad advies uitbrengen en beslist de deputatie van de provincie wellicht in maart volgend jaar. Als er groen licht komt, kunnen de windmolens wellicht over anderhalf jaar draaien.