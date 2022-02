Plannen veilige stationsbuurt Brugge voorgesteld aan buurtbewoners

Een vijftigtal buurtbewoners kwam vanmiddag in Brugge luisteren naar de plannen van de stad en de Vlaamse overheid om de stationsbuurt in Brugge veiliger en aantrekkelijker te maken.

Gisteren deden de stad en de Vlaamse overheid hun ingrijpende plannen uit de doeken. Er komen onder meer voetgangers- en fietserstunnels aan de Unesco-rotonde en van de ring naar de vesten. Paul Deloof: “Het is interessant. Ik denk dat er iets moet gebeuren. Het is sowieso nodig. De conflicten tussen voetgangers, fietsen en auto's er moet sowieso iets aan gedaan worden.”

Twee tunnels, één van aan de UNESCO rotonde naar het centrum en één van het station naar de vesten moeten ervoor zorgen dat voetgangers en fietsers de ring niet meer over moeten. Veiliger voor de zwakke weggebruikers, en minder opstoppingen op de ring. Wies Leupe: “Het probleem is dat er enorm veel verkeer is op de ring van Brugge en ook aan het Stationsplein. Enorm veel toeristen zijn ook op weg naar het Minnewater, de stad in. Dat is een heel groot probleem voor de inwoners. Het voorstel lijkt me een goeie oplossing.”

De plannen zijn nog niet definitief. Morgen is er een infomarkt voor alle Bruggelingen. In de inkomhal van het station en op de kiss- en ride zone staat nog tot 13 maart een infostand. De opmerkingen van bewoners worden meegenomen en de loop van dit en volgend jaar wordt het ontwerp verder uitgewerkt.

