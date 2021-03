Plannen Rijsel kunnen voor verkeersinfarct bij ons zorgen

Er komt binnenkort overleg over de omleiding van het doorgaand verkeer in Rijsel die Frankrijk wil invoeren.

Dat heeft minister van mobiliteit Lydia Peeters geantwoord op vragen van Vlaams parlementsleden Martine Fournier uit Menen en Bert Maertens, de burgemeester van Izegem. Ons land vreest een verkeersinfarct op de verkeerswisselaar in Aalbeke.

Frankrijk wil binnenkort een omleiding invoeren om de luchtkwaliteit rond Rijsel te verbeteren. Het doorgaand verkeer wordt op de wisselaar in Aalbeke naar Doornik gestuurd en dan zo richting Frankrijk. Dat ons land gisteren een uitnodiging kreeg om het voorstel te bespreken, is ietwat een geruststelling, maar toch is er de vrees dat Frankrijk de omleiding éénzijdig doorvoert. Vlaanderen gaat alvast de knelpunten in kaart brengen, die moeten eerst opgelost worden voor de omleiding kan, klinkt het.

De brug op N43 in Aalbeke moet alvast breder als Frankrijk het opleidingsplan rond doorgaand verkeer Rijsel wil doorvoeren en dat is een werk van jaren, de vraag is of Frankrijk daarop wacht of ons een verkeersinfarct bezorgt.

Martine Fournier, Vlaams parlementslid: "Het is zo dat het Agentschap Wegen en Verkeer dit jaar nog een studie in de markt zet om alles te bekijken op vlak van doorstroming. Eén van de werken die waarschijnlijk zal moeten gebeuren is de aanpassing van de brug van de N43. Dit vormt een probleem omdat de pijlers echt wel in de weg staan om twee stroken aan te leggen. Dus laat ons hopen dat met die studie van AWV, de doorstroming toch gegarandeerd kan worden en ook de veiligheid."