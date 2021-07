Plannen nieuwe verkaveling bij Assebroekse Meersen stuiten op protest

In een groen gebied vlak naast de Assebroekse Meersen zijn er plannen voor een grote verkaveling met vier nieuwe appartementsgebouwen. Protestgroep SoS Mispelaar wil dat niet zomaar laten gebeuren. "Er is geen aandacht meer voor de context", klinkt het.

In het groene gebied tussen de Mispelaar een de Michel Van Hammestraat (zie foto's), vlak naast het natuurgebied de Assebroekse Meersen in Ver-Assebroek, zijn er plannen voor het optrekken van 4 appartementsgebouwen, goed voor 63 nieuwe wooneenheden. Er zouden ook ondergrondse garages komen voor 50 auto's, fietsenplaatsen en bergruimte. Protestgroep SoS Mispelaar wil, met de hulp van VZW Bescherm Bomen en Natuur en de buurtbewoners, de nieuwe verkaveling een halt toeroepen.

Paul Pieters van SoS Mispelaar geeft meer uitleg: "Assebroek is nu reeds de dichtstbevolkte gemeente van West-Vlaanderen", klinkt het. “Men probeert elke vierkante meter vol te bouwen, maar men heeft geen oog meer voor de context.” Zo zorgen meer wooneenheden voor heel wat meer verkeer dat door de wijk moet passeren. Ook wandelaars die de gekende Meersen-wandelroute afstappen zullen hinder ondervinden.

Overstromingsgevaar

Het belangrijkste argument, volgens Pieters, is echter dat het gebied waar de verkavelingen zouden komen zeer watergevoelig is. In de winter komt het terrein regelmatig onder water te staan, wat zeker in de ondergrondse garages voor problemen kan zorgen.

Als gevolg van de recente overstromingen kondigde minister van Omgeving Zuhal Demir al aan in het Vlaams Parlement dat haar departement voortaan systematisch in beroep zal gaan als lokale besturen vergunningen afleveren in zogenaamde signaalgebieden in overstromingsgebied. SoS Mispelaar rekent er dan ook op dat dat gebeurt voor het gebied waar de verkavelingen staan gepland.