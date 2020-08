Plannen nieuw zwembad in Beernem zijn klaar

De plannen voor het nieuwe zwembad in Beernem zijn klaar. Het komt aan het sportpark (waar nu nog een grasplein ligt) en zal zo’n 7,6 miljoen euro kosten.

Er komt een 25 meterbad met acht banen, een baby-en peuterbad en een instructiebad met een verstelbare bodem voor duikers. Beernem heeft een grote zwemclub en twee duikersclubs.

Het huidige Bloemendalezwembad uit 1972 krijgt jaarlijks 100.000 bezoekers over de vloer maar het is verouderd. De opening van het nieuwe zwembad is voorzien voor het najaar van 2022.