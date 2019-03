Plannen nieuw zwembad Beernem voorgesteld

Het gemeentebestuur hoopt nog dit jaar de bouw te kunnen starten om open te gaan in 2021. Het project kost 7 miljoen euro. Het huidige zwembad Bloemendale is 47 jaar oud. Door de vele technische problemen dreigt het zwembad telkens te moeten sluiten. De nieuwe plannen liggen klaar: "Het wordt een 25 meter zwembad met 8 banen", zegt schepen van sport Patricia Waerniers. "We willen daar ook een instructiebad bij en een peuterbad".

Beernem heeft twee duikclubs en een zwemclub met 300 leden. De meeste leden zwemmen in competitie, maar in Bloemendale kunnen geen wedstijden georganiseerd worden omdat het bad niet reglementair is. Een nieuw bad zal dus ook een heel nieuwe wereld openen.

Samenwerking met andere partners?

De bouw zou dit jaar nog kunnen starten met als einddatum 2021. Maar wellicht loopt Beernem wellicht enkele honderdduizenden euro’s subsidie mis omdat Sport Vlaanderen 2020 als deadline oplegt. "We zijn aan het kijken voor een cofinanciering. We zijn in onderhandeling met een aantal gemeenten om na te gaan of we kunnen samenwerken, misschien sportieve uitwisselingsbanden smeden, zodanig dat we het betaalbaar houden voor de Beernemnaars", zegt burgemeester Jos Sypré. Donderdag wordt het dossier van het nieuwe zwembad aan de gemeenteraad voorgelegd.