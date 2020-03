Plannen crematorium Oostende aangepast

De bouw van het nieuwe crematorium in Oostende is volop bezig. Het crematorium komt op de plek waar ook het stadsrandbos wordt aangeplant en dat zagen oppositiepartijen N-VA en Groen niet zitten. Nu zitten beide partijen in de meerderheid en zijn de plannen grondig gewijzigd. Zo komt de parking dicht tegen de weg en zijn onnodige wegen en een bruggetje over het water geschrapt. De strooiweide zal dieper in het bos liggen en er komt ook een natuurbegraafplaats waar je as kan verstrooien en begraven in een afbreekbare urne

De totale kost van het crematorium wordt begroot op 7.2 miljoen euro, waarvan 2,5 miljoen euro subsidie. De aanpassingen zorgen voor een besparing van een half miljoen.

Het crematorium wordt beheerd door de intercommunale OVCO waarin naast Oostende ook nog Bredene, Middelkerke en Oudenburg vertegenwoordigd zijn. In oktober zullen de eerste crematies plaatsvinden.