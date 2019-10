Plande 4-voudig moordenaar ontsnappingspoging?

Had 4-voudig moordenaar Alexander D. (25) het plan om samen met een andere gedetineerde te ontsnappen uit de gevangenis van Brugge?

Dat zou moeten blijken uit het feit dat cipiers hebben vastgesteld dat er scharnieren loszaten aan het celraam van de twee. Zo zou het mogelijk zijn om het hele raam te verwijderen. Maar daarmee zouden de gedetineerden nog lang niet uit de gevangenis zijn. Zo zouden ze daarna nog een hoge gevangenismuur op hun weg vinden.

Kathleen Van De Vijver van het gevangeniswezen bevestigt dat er effectief een onderzoek loopt. En daaruit zal moeten blijken of Alexander D. en z'n celmaat van plan waren om te ontsnappen.

Alexander D. stak in juli 2017 z'n ex-vriendin Mailys en haar grootouders dood in Moere, bij Gistel. Eerder had hij ook al een fotograaf vermoord.

