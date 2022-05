Plan om natuur in Noordzee te herstellen

In Oostende zijn de plannen voorgesteld om de natuur in de Noordzee te herstellen. Onder het wateroppervlak schuilt een grote verscheidenheid aan fauna en flora, maar die is bedreigd door vervuiling en klimaatverandering.

Olievervuiling is één van de bronnen die de fauna en flora in zee bedreigt. Maar ook de visserij, de microplastics en de klimaatverandering hebben een impact. De dienst Marien Milieu heeft nu een herstelplan. Vincent Van Quickenborne, minister van Noordzee: "Het is niet te laat. Als we nu werk maken van herstel dan kunnen we ons Noordzee-natuurgebied in volle ontwikkeling laten gaan. We moeten samenwerken, wetenschappers maar ook onze industrie."

De verschillende bodemtypes in zee zorgen voor een grote biodiversiteit. In de grindbedden met grote stenen, zorgt de begroeiing voor een rijk leven. Die zijn nu bedreigd en dat vraagt een aanpak. Steven Degraer, marien bioloog: "Dat zal gebeuren door bodemvisserij vrije zones te gaan inrichten. Dat doen we in samenspraak met de vissers. Anderzijds denken we aan het terug inbrengen van grote stenen die in het loop der tijden verdwenen zijn."

Ook het herstel van platte oesterbanken hoort bij het natuurherstel. Het herstelprogramma gaat nu van start en over pakweg 10 jaar moeten de resultaten zichtbaar zijn.