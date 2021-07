Plan BUDA tegen overlast in Kortrijkse wijk

De jongste maanden is vastgesteld dat de overlast voor passanten en buurtbewoners daar sterk is toegenomen. Het gaat onder meer om personen die jongeren wegjagen of wandelaars intimideren en die zich schuldig maken aan vandalisme, wildplassen en zwerfvuil. Maar ook over gauwdiefstallen, vechtpartijen, het dealen van drugs en brandstichting. In de hele omgeving werden in de periode van amper twee maanden niet minder dan 16 processen-verbaal opgesteld voor criminele feiten. Daarom ontrollen de stad en de politie nu het plan BUDA met vijf actiepunten.

De politie zal vanaf nu stelselmatige identiteitscontroles en fouilleringen van personen kunnen uitvoeren in de omgeving Budastraat, Diksmuidekaai, Koning Albertpark, Burgemeester Vercruysselaan, Guido Gezellepad, Guldenbergplantsoen, Guido Gezellestraat en Handboogstraat. Dit op bevel van de burgemeester en ten minste tot 30 september.

Ook op de parking Broel zullen systematische controles worden uitgevoerd door de politie. Bij onaanvaardbaar rijgedrag en andere patserpraktijken zal de politie vanaf nu overgaan tot de tijdelijke inbeslagname van de wagen.

Het houten paviljoen langs het Guido Gezellepad aan de jachthaven wordt tijdelijk ontoegankelijk gemaakt. De beslissing komt na vaststellingen dat het schuilhuisje te vaak gebruikt wordt als ontmoetingsplaats voor druggebruikers en -verkopers.

Vanuit het jeugdcentrum Tranzit wordt samen met de verschillende jongerenwelzijnsorganisaties extra inspanningen geleverd om langs te gaan in de omgeving en om met de jongeren die nood hebben aan een vrijetijdsaanbod aan de slag te gaan.

De tijdelijke vaste camera blijft voorlopig staan om de politie realtime beeld te geven over de omgeving, zodat zij snel kunnen reageren op nieuwe feiten en de beschikbare patrouilles live kunnen aansturen vanuit de dispatching.