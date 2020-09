Pladijs is 'Vis van het Jaar'

Pladijs is de meest aangevoerde vissoort in de Vlaamse vissershavens maar wordt slechts door 8% van de Belgische gezinnen aangekocht om thuis te eten. "Mensen houden het thuis vooral op zalm en kabeljauw en op restaurant eten ze tong. Daarom mag een smakelijke en betaalbare vis als pladijs extra onder de aandacht worden gebracht," zegt de VLAM

"Er is dus beslist nog potentieel voor deze lekkere vis van bij ons", stelt Hilde Crevits, Vlaams minister van Landbouw en Visserij. Ze onderschrijft de keuze van VLAM en de Vlaamse visserijsector om pladijs te verkiezen als Vis van het Jaar 2020. In 2013 kreeg hij ook al deze titel.

Pladijs of Europese schol komt voor in de Noordzee, de Oostzee en de Middellandse Zee, en is makkelijk te herkennen aan de oranjerode vlekken. Er geldt een vangstbeperking voor pladijs. De aanvoer in Belgische havens klokte in 2019 af op 3.636 ton. In 2017 was dat nog 5.418 ton. In de eerste zes maanden van dit jaar, is er slechts 784 ton gevangen.

Gedurende het volledige jaar zal de vis op verschillende manieren worden gepromoot. Zo heeft VLAM een receptenfolder gemaakt met verschillende gerechten met pladijs. De recepten werden utigewerkt door chef Ilse D'hooge. De folder wordt gratis verdeeld door de visspeciaalzaken en door de visventers. "Zo wordt de consument aangespoord eens een recept met pladijs uit te proberen in de keuken", klinkt het bij VLAM. Ook de visgroothandel, supermarkten en cash&carry-bedrijven worden gestimuleerd om pladijs in de kijker te zetten. Het is de 32ste keer dat VLAM samen met de visserijsector een 'Vis van het Jaar' kiest. Vorig jaar werd de wijting de vis van het jaar.