Plaatsen van pijlen in Kortrijk is begonnen

Niet alleen in shoppingcentra, ook in de winkelstraten bereiden ze de heropening van maandag voor. In Kortrijk plakken ze sinds vanmorgen een duizendtal pijlen op de grond.

De stickers op de grond moeten duidelijk aangeven welke richting je moet volgen als wandelaars. Nog eens 2.000 vloerstickers herinneren shoppers aan de afstand die ze moeten bewaren. Met nadars gaan ze hier in Kortrijk de wachtzones aan de winkels afbakenen.

Schepen Arne Vandendriessche: "We gaan er gewoon niet geraken als we niet beginnen. We moeten vloerstickers kleven, de nadars moeten geplaatst worden. We moeten dus voortdoen als we daar klaar mee willen geraken."

