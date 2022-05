Plaatselijke artiesten aan zet op Lokale Helden in Kortrijk

Met het project Lokale Helden daagt VI.BE iedereen uit om op één dag samen met de rest van Vlaanderen en Brussel één grote ode aan lokaal muzikaal talent te organiseren. Verschillende Kortrijkse muzikale partners sloegen de handen in elkaar en maken zich klaar om zaterdag aan 32 artiesten een podium te bieden.

Axel Ronse, schepen van Cultuur in Kortrijk, is trots op het initiatief: "Dit is het grootste podium voor lokale artiesten doorheen het jaar! Die eerste optredens vormen een muziekgroep, zo groeien ze richting nóg meer speelkansen en grotere podia. Tot op Werchter!"

Lokale Helden was in Kortrijk al aan zijn vierde editie toe. De podia stonden verspreid over verschillende locaties zoals Départ, Foyer Départ, Howest Campus – The Penta, JC Tranzit, de Vuurplaats, Hangar K en Urban Sports Park.