Een pizzazaak langs de Diksmuidestraat in Ieper is verzegeld na een controle van de sociale inspectie.

Gisteravond vielen agenten en controlediensten er binnen. Ze betrapten twee medewerkers die er zonder contract aan de slag waren. Eerder al werd in dezelfde zaak illegale tewerkstelling vastgesteld. Omdat de zaak niet geregistreerd was in de Kruispuntdatabank, werd ze verzegeld. Behalve pizzazaken werden ook carwashes en nachtwinkels gecontroleerd.