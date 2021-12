Piv Huvluv: 'Jambon komt niet op voor cultuursector'

'Ik had het gevoel met Jan Jambon dat we in een rechtszaak zitten. We gaan gestraft worden. De openbare aanklager zegt: 'we gaan voor een werkstraf' en dan zegt onze advocaat Jambon: 'sluit hem toch maar op'. Dat gevoel heb ik een beetje met onze minister van cultuur, hij komt helemaal niet op voor zijn sector. Ben Weyts komt op voor het onderwijs, Frank Vandenbroucke klopt op tafel voor de zorg. Allemaal met recht. Onze minister zegt al vooraf: we zouden beter alles dichtgooien', zegt Piv Huvluv.

Piv Huvluv toert momenteel met zijn voorstelling de Vinylvreter. In januari sneuvelen een vijftal voorstellingen, waarvan twee in Bredene. De cultuurstop hakt niet alleen financieel, maar ook mentaal in op de artiesten.

