Pittem over fusie: 'We hebben gewikt en gewogen, en willen alleen blijven'

Pittem en deelgemeente Egem gaan dus nog even zelfstandig verder. Volgens de gemeente zijn er bij een fusie te weinig garanties om de eigenheid te bewaren. Er is ook niet genoeg draagvlak bij de inwoners zegt burgemeester Dennis Fraeyman.

Hij is zelf nog geen jaar burgemeester, en wil graag zelf nog verder besturen. Denis Fraeyman, burgemeester Pittem: "We hebben gewikt en gewogen en ook veel gepraat met onze inwoners. En de inwoners gaven aan dat de eigenheid van hun dorp belangrijk is. We willen ook nog wel heel wat realiseren. Daarom hebben wij er voor gekozen om toch nog minstens één periode alleen te blijven."

(lees verder onder de foto)